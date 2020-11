Toekomst Giggs hangt na mishandeling aan zijden draad

Door Geert Langendorff



Afbeeldingen van Ryan Giggs met ontblote borst hingen in de jaren negentig aan de muren van kamers van talloze tienermeisjes in Engeland. Met zijn filmsterrenlooks en verlegen blik smolt hij menig vrouwenhart. Moeders zagen hem in de ideale partner voor hun dochters. Van dit brandschone imago van de voormalige ster van Manchester United is na een arrestatie voor mogelijke mishandeling van zijn vriendin niets meer over.