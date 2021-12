Toch nog hoop voor Lewandowski? Spits krijgt mogelijk alsnog Gouden Bal van 2020

Volgens Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football (dat de verkiezing organiseert) ligt die mogelijkheid serieus op tafel. ,,We kunnen erover nadenken”, zegt hij tegen de Duitse nieuwssite Watson . ,,Al weten we natuurlijk nooit of hij de prijs toen echt gewonnen zou hebben, omdat er niet gestemd werd. Maar om eerlijk te zijn: hij zou wel een grote kans gemaakt hebben.”

Messi bracht maandag in zijn overwinningsspeech het balletje aan het rollen door te zeggen dat Lewandowski de prijs vorig jaar zeker zou hebben gewonnen, als de verkiezing niet geschrapt was. ,,Wat Messi zei was aardig en slim”, vond Ferré. ,,Maar ik denk dat we geen overhaaste beslissing moeten nemen. We nemen de optie serieus, maar moeten ook de geschiedenis van de Gouden Bal respecteren, die gebaseerd is op een verkiezing.”