Toch nog een prijs voor Kai Verbij ondanks hopeloze wissel op Spelen in Peking: ‘Ik dacht wel oh, oké’

Door Lisette van der Geest



Het was een paar dagen na de olympische race die voor Kai Verbij (27) dramatisch verliep, toen een medewerker van NOC*NSF hem in Peking vroeg: wil je meedingen naar een speciale award? Het ging om een prijs waarvoor fans wereldwijd stemmen: voor de atleet die het meest inspireerde, of het beste sportmanschap toonde. ‘Dat kan geen kwaad’, dacht Verbij en hij vulde het formulier in.



,,Toen ik de andere namen zag van mensen die genomineerd waren, dacht ik: allemaal leuk en aardig dat ik ertussen sta, maar dat zal allemaal wel. Die volgende ronde haal ik toch niet.” Maar Verbij haalde de volgende ronde. En hij zag wederom grote namen en dacht vervolgens weer hetzelfde. Tot hij ineens een mailtje kreeg: hij had gewonnen. ,,Ja, toen dacht ik wel: oh, oké.”