Toch geen protest Ferrari tegen tijdstraf Vettel

Vettel kreeg afgelopen zondag een tijdstraf van vijf seconden toen hij een bocht miste, over het gras gleed en Lewis Hamilton hinderde toen hij terug de baan opkwam. De Duitser was woedend over de straf en ook in een groot deel van de autosportwereld werd met ongeloof gereageerd.



Door de tijdstraf werd Vettel, die als eerste over de streep kwam in Montreal, als tweede geklasseerd.