Toch een mooie Kerst voor Eboué: ex-coach Terim schiet te hulp

Terim, net aangesteld bij Galatasaray, wil zijn voormalige pupil een baan aanbieden als assistent bij een jeugdteam (onder-14) van de Turkse club. ,,We hoorden in de kleedkamer over zijn situatie. We zullen er alles aan doen om mijn vriend te helpen’’, aldus Terim tegen CNN Türk.



Eboué is dolblij met het aanbod van zijn voormalige trainer. ,,Fatih Terim is als een vader voor mij. Ik doe alles voor hem."



Eboué begon zijn loopbaan bij SK Beveren en speelde daarna voor Arsenal en Galatasaray. In maart 2016 tekende hij bij Sunderland, maar wereldvoetbalbond FIFA schorste hem voor een jaar omdat hij zijn voormalige zaakwaarnemer Sébastien Boisseau niet zou hebben betaald. Op 28 september werd Eboué door de Cypriotische club Türk Ocagi Limasol afgekeurd bij de medische keuring.



Naast zijn sportieve sores had hij het ook privé moeilijk. Eboué is verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Belgische vrouw Aurelie en kampt met financiële problemen. Daarnaast kreeg hij ook zijn drie kinderen al sinds juni niet meer te zien. ,,Tijdens mijn carrière ben ik nooit echt op de hoogte geweest van mijn financiële situatie. Ik liet me omringen door de verkeerde mensen en alle bankzaken werden door Aurelie geregeld. Het geld dat ik verdiende, stuurde ik naar mijn vrouw voor onze kinderen. Alles wat ze me voorlegde, tekende ik zomaar.”



De Ivoriaan zei eerder te hopen dat zijn voormalige club Arsenal hem te hulp zou schieten. ,,Misschien kan ik er de jonge spelers wel bijstaan?” Maar de hulp komt dus uit Turkije.