Tjaronn Chery wacht Rotterdammers op in Israël: ‘Maccabi Haifa is een soort Feyenoord in het klein’

Door Mikos Gouka



Een hand. Of liever gezegd een vuistje. Tjaronn Chery zal voor de ontmoeting met Feyenoord Jens Toornstra en Bryan Linssen gaan begroeten. Voormalig ploeggenoten bij ADO Den Haag en FC Groningen. ,,Of ik ze welkom zal heten in Haifa? Haha. Ze zullen snel zien dat Maccabi Haifa een soort Feyenoord in het klein is’', zegt Chery. ,,Het publiek is bloedfanatiek. In het Sammy Ofer Stadion kunnen dertigduizend mensen. Het gaat echt een wedstrijd worden hoor.’’