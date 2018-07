Titelverdedigster Muguruza eenvoudig door naar tweede ronde

NAC en Brondeel wachten op FC Twente

9:12 Of het tot een hereniging komt tussen NAC en Jorn Brondeel wordt in de loop van deze week duidelijk. Club en keeper willen wel en zijn met elkaar in gesprek, de bal ligt nu bij FC Twente. Concreet is het wachten op Ted van Leeuwen, de nieuwe technisch directeur van de Tukkers die maandag zijn eerste werkdag kende.