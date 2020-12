Titelverdediger Wright over verrassende aftocht: ‘Ik heb gefaald, maar kom terug’

,,Natuurlijk was het helemaal anders dan in mijn eerste partij, toen er nog wel publiek aanwezig was, maar ik voelde me juist op m'n gemak op het podium. Het voelde alsof ik thuis aan het gooien was”, analyseert Wright op de site van de PDC. De wereldkampioen van 2020 gooide een imponerend gemiddelde van 102 per drie pijlen, maar liet het op de dubbels afweten.



,,Alle credits voor Gabriel”, aldus Wright over zijn Duitse opponent. ,,Hij hield de hele tijd zijn hoge niveau en op de momenten dat dit niet zo was, strafte ik dat niet af. Ik heb zeker mijn kansen gehad, maar ik heb ze niet benut. Ik lig eruit, ik heb gefaald, maar ik kom zeker terug.”



Clemens neemt het in de achtste finales op tegen Krzysztof Ratajski. De Pool was gisteren verrassend met 4-0 te sterk voor Simon Whitlock.