Titelverdediger Stephens eruit in Miami

Stephens is niet in haar beste vorm, want eerder deze maand ging ze ook vroegtijdig onderuit in Indian Wells. Toen was de Zwitserse Stefanie Vögele te sterk in de tweede ronde.



Simona Halep wist wel de vierde ronde te bereiken, maar de Roemeense nummer twee van de wereld had het heel moeilijk tegen Polona Hercog. De Sloveense nummer 93 van de wereld won de eerste set met 7-5 en boog in het tweede bedrijf pas in de tiebreak voor Halep: 6-7 (1). In de derde set was het verzet van Hercog gebroken en won Halep relatief eenvoudig met 6-2.



Halep treft in de vierde ronde de Amerikaanse Venus Williams, die in de derde ronde afrekende met de Russin Daria Kasatkina: 6-3 6-1.