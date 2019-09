Titelverdediger Djokovic geeft onder boe-geroep van publiek op

Djokovic, die een gelaten indruk maakte, zag bij een break achterstand in de derde set in dat zijn missie kansloos was en gaf op. Het immer rumoerige publiek in New York kon het niet waarderen dat Djokovic de strijd staakte. Er klonk boe-geroep toen hij - hoofd omlaag, duim omhoog - de baan verliet. De Serviër heeft al jaren een zeer moeizame verstandhouding met het toernooi, de sfeer én de fans. En andersom. De Amerikaanse tennisfans in New York vinden hem een ‘lompe gast’ en bij lange na niet van het niveau van Roger Federer en Rafael Nadal.