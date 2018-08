Titelverdediger Dimitrov strandt vroegtijdig in Cincinnati

Jetse Bol start in Spanje aan derde grote ronde in zijn carrière

20:53 Jetse Bol gaat voor de derde keer in zijn wielerloopbaan een grote ronde fietsen. Net als vorig jaar doet hij mee aan de Ronde van Spanje. Zijn nieuwe ploeg Burgos-BH heeft de 28-jarige Nederlander direct opgenomen in de selectie voor de 73e editie van de Vuelta. ,,Een ritzege is mijn doel", zegt de ambitieuze Bol.