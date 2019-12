Titelkandidaat Price met moeite via Whitlock naar eerste kwartfinale

Whitlock liet zijn tegenstander nog even wachten door zijn eigen set zonder leg in te leveren te pakken, maar daarna was het toch echt gedaan. Price gooide 112 uit, brak ‘The Wizard’ en was gevlogen. Met een finish van 72 besloot hij de wedstrijd: 4-2.



De beslissing in de partijen eerder op de avond moest twee keer vallen in een beslissende zevende set. Allereerst lukte het Jeffrey de Zwaan niet om de comeback compleet te maken tegen Peter Wright, waarna Glen Durrant (Middlesbrough) in een ‘derby’ afrekende met zijn goede vriend Chris Dobey (Newcastle). Durrant is ook meteen de tegenstander van Price in de kwartfinale morgenavond.



Uitslagen avond 28 december

Vierde ronde

• Peter Wright (7) - Jeffrey de Zwaan (23): 4-3

• Glen Durrant (27) - Chris Dobey (22): 4-3

• Gerwyn Price (3) - Simon Whitlock (14): 4-2