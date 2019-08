Titelhoudster Bertens krijgt bye voor eerste ronde Cincinnati

De als vijfde geplaatste Nederlandse begint met een bye aan het Amerikaanse toernooi op hardcourt. In de tweede ronde stuit Bertens mogelijk op de Amerikaanse Venus Williams, die in haar eerste partij voor eigen publiek een kwalificatiespeelster treft.



Bertens stak vorig jaar in Cincinnati in grote vorm. Op weg naar de finale schakelde ze topspeelsters als de Deense Caroline Wozniacki, de Oekraïense Elina Svitolina en de Tsjechische Petra Kvitova uit. In de eindstrijd was Bertens ook nog eens te sterk voor de Roemeense Simona Halep, de toenmalige nummer 1 van de wereld.