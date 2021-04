Titelhouder Bertens staat in Madrid tegenover 15-jarig toptalent uit Andorra

De 29-jarige Bertens is titelhouder op het graveltoernooi in Spanje. In 2019 versloeg ze in de finale Simona Halep. Vorig jaar ging het toernooi van Madrid niet door in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Bertens is als zevende geplaatst. Ze keerde maandag terug in de mondiale top 10. Jiménez Kasintseva is de mondiale nummer 901 en ze doet op basis van een wildcard mee. Bij winst speelt Bertens tegen de winnares van het duel tussen de Russische speelsters Veronika Koedermetova en Elina Vesnina.

Bertens gaat in Madrid op jacht naar haar eerste zege van het jaar op de WTA Tour. Ze wist vorig weekend wel te winnen in de Billie Jean King Cup. Ze kwam echter slechts op een van de twee dagen in actie omdat ze hinder ondervond van een achillespeesblessure. Het toernooi van Madrid begint donderdag.

Daar doet Arantxa Rus overigens niet aan mee. De Nederlandse is al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld. De als 21e geplaatste Rus moest met 6-3 6-2 haar meerdere erkennen in de Russin Vera Zvonareva, de nummer 114 van de wereld. De 30-jarige Rus, de mondiale nummer 85, heeft dit seizoen pas drie partijen gewonnen op de WTA Tour. Vorig weekend haalde ze in de Billie Jean King Cup in het duel met China samen met Demi Schuurs in het dubbelspel het beslissende derde punt binnen.