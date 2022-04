Titel voor Van Bronckhorst en Rangers uit vizier na nederlaag in door glasincident ontsierde Old Firm

Video'sEr moet een klein wondertje gebeuren wil Giovanni van Bronckhorst zich met Rangers nog kunnen mengen in de Schotse titelstrijd. In een weer bewogen en intense Old Firm timmerde Celtic een stevig fundament onder de 52ste titel in Schotland. De ploeg van Ange Postecoglou won op Ibrox met 2-1. ‘Gio’ zag de voorsprong van Celtic groeien tot zes punten.

De Old Firm, de bijnaam van de titanenstrijd in het Schotse voetbal tussen de grootmachten uit Glasgow, was weer als vanouds. De tackles, de een nog heftiger dan de ander, vlogen in het rond, de intensiteit was magistraal en het tempo bovenaards.

Het vloog vanaf de eerste minuut op en neer. Toen de kruitdampen op Ibrox na een spectaculaire beginfase enigszins waren opgetrokken was er al twee keer gescoord. Eerst door Aaron Ramsey voor de thuisploeg, maar enkele minuten later had Tom Rogic alweer de gelijkmaker laten noteren. Dat was in de zevende minuut. Uiteraard was het spel zelden goed, maar de strijd was messcherp en meer dan vermakelijk. Vlak voor rust maakten de bezoekers de 1-2, door de Amerikaan Cameron Carter-Vickers.

De tweede helft begon later vanwege glas op het veld

In de tweede helft, die met een flinke vertraging was begonnen omdat onverlaten glas hadden gegooid in het strafschopgebied van Celtic-doelman Joe Hart, stroopte Rangers de mouwen nog maar eens op, maar het bleef ondanks een handvol kansen voor de titelverdediger bij spierballenvoetbal.



Met nog zes duels voor de boeg, waaronder nog een editie tussen Celtic en Rangers, is het gat nu zes punten in het voordeel van Celtic. Rangers werd vorig jaar kampioen, onder Van Bronckhorsts voorganger Steven Gerrard, die afgelopen najaar naar het Engelse Aston Villa verkaste.

