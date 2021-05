Tissoudali pakt met AA Gent ten koste van Druijf ticket Conference League

video Leclerc pakt pole maar crasht in hectische kwalifica­tie, Verstappen start als tweede in Monaco

21:21 Niet Max Verstappen, niet Mercedes, maar Charles Leclerc in de Ferrari. Die was in een bizarre kwalificatie in Monaco de snelste. Max Verstappen klokte de tweede tijd, maar mag hopen op meer, na een stevige crash van Leclerc in de slotfase. Wellicht moet die zijn versnellingsbak vervangen en komt hem dat op een gridstraf te staan.