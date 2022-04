Tissoudali (29) ziet in Benzema zijn voorbeeld: ‘Hij maakt op zijn 34ste nog kans op de Gouden Bal’

Bij zijn keuze is het WK in Qatar belangrijk voor Tissoudali. De Amsterdammer heeft zijn status bij de Marokkaanse nationale ploeg opgetrokken. In december was hij nog invaller in de Afrika Cup, intussen hielp hij Marokko met twee goals tegen DR Congo naar het WK. ,,Ik wilde tonen dat ik ook bij de nationale ploeg een meerwaarde kan zijn’’, zei de voormalig aanvaller van onder meer De Graafschap in een interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Ik heb punten gescoord bij de bondscoach. Meneer Halilodzic heeft me graag, dat voel ik wel. Weet je: ik wil nog altijd vooruitgaan. Ik ben intussen 29, ik heb een lange weg afgelegd. Maar dan kijk ik naar iemand als Benzema, die zich op zijn 34ste nog opwerpt als een kandidaat voor de Gouden Bal. Hij is een voorbeeld om zelf ook nog vooruitgang te maken.”