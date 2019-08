Tipsarevic neemt in november afscheid op Davis Cup Finals

Matig Ajax moet klus thuis klaren na remise op Cyprus

Ajax moet kwalificatie voor de Champions League over een week afdingen in eigen huis. In Nicosia kwam het na matig voetbal niet verder dan 0-0 tegen APOEL. De Amsterdammers kregen veel kaarten en eindigde de wedstrijd met een man minder, nadat Noussair Mazraoui na twee keer geel gekregen te hebben moest vertrekken.