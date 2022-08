Timo Werner scoort direct bij rentree in Bundesliga, eerste minuten Jean-Paul Boëtius voor Hertha

Thomas Marijnis­sen maakt eerste minuten in oefenduel Jong NAC, rentree Bakker

Thomas Marijnissen heeft zijn eerste wedstrijdminuten in de benen. De aanvaller zat bij de eerste competitiewedstrijd van NAC niet bij de selectie, maar deed nu in een oefenduel van Jong NAC 75 minuten mee. Ook was er speeltijd voor Danny Bakker, die terugkeert van een blessure.

17:49