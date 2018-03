Timmer: Hoe kan het dat bedrijven schaatssport niet omarmen?

Door Lisette van der Geest



Of olympisch medaillewinnaars als Ireen Wüst, Jorien ter Mors, Koen Verweij, Esmee Visser en Jorrit Bergsma volgend jaar onderdak hebben, is nog de vraag. Waardoor is het zo lastig een schaatssponsor te vinden?



Oud-schaatsster en voormalig trainster Marianne Timmer zegt dat de recente ontwikkelingen haar verrassen. ,,Het schaatsen is zo’n sympathieke sport. Er is een verbinding met het koningshuis, Mark Rutte kwam laatst langs bij de Olympische Spelen en hoe kan het dan zijn dat de grote Nederlandse bedrijven de schaatssport niet omarmen? Met een grote schaatsploeg in Nederland ga je terug naar de tijd dat er alleen een kernploeg was. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Het zou goed zijn als meer toppers de handen ineenslaan.”