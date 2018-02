Timea Babos wint in Taipei

Van Aert over duel met VDP: Maak 25 procent kans om te winnen

11:59 Wout van Aert gaat in Valkenburg op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij. Dan moet hij wel afrekenen met rivaal Mathieu van der Poel, die dit veldritseizoen oppermachtig is en al 26 wedstrijden won. ,,De meeste kansen liggen bij Mathieu. Ik denk dat ik misschien 25 procent kans maak op de titel. Dat is niet weinig'', aldus de Belg tegenover Sporza.