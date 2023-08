Timber pakt meteen een prijs met Arsenal: gelijkmaker in minuut 101 en zege in penaltyserie

Met videoArsenal heeft de eerste prijs van het seizoen te pakken. De nummer twee van vorig seizoen won op spectaculaire wijze de Community Shield. Manchester City kwam in de 77ste minuut op voorsprong op Wembley, maar in de elfde minuut van de extra tijd maakte Arsenal nog gelijk. In de strafschoppenserie won Arsenal vervolgens met 4-1.

Het nieuwe seizoen in de Premier League begint komende vrijdag. Manchester City gaat dan op bezoek bij Burnley, de kampioen van vorig seizoen in het Championship. Het duel tussen Vincent Kompany en zijn leermeester Pep Guardiola wordt de opening van wat weer een sensationeel seizoen moet worden in Engeland.

Vorig seizoen stond Arsenal na liefst 33 van de 38 speelrondes aan kop in de Premier League, maar eindigde de jonge en gretige ploeg van Mikel Arteta uiteindelijk toch op vijf punten van Manchester City. Pep Guardiola loodste zijn team daarmee naar de vijfde landstitel in zes seizoenen en sleepte bovendien de eerste Champions League in de clubhistorie in de wacht.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Jurriën Timber maakte in de voorbereiding in de Verenigde Staten al indruk als rechtsback en controlerende middenvelder, maar liet vandaag op Wembley aan zijn nieuwe trainer zien dat hij ook op linksback een optie is voor dit seizoen. Timber speelde een zeer solide wedstrijd op de voor hem nog onbekende plek. Het was misschien ook geen toeval dat Manchester City direct toesloeg, nog geen minuut nadat Timber was gewisseld. Nadat Phil Foden goed wegdraaide op het middenveld en invaller Kevin de Bruyne bediende kwam de bal bij Cole Palmer. De talentvolle linkspoot trok vanaf de rechterflank naar binnen en vond met links de verre bovenhoek, een schot waarmee hij Arsenal-keeper Aaron Ramsdale volledig kansloos liet.

Na die goal leek City, zoals het als geen andere ploeg kan, de wedstrijd rustig uit te spelen. Pep Guardiola voelde de bui echter al hangen toen duidelijk werd dat er nog acht minuten bij kwamen door de vele wissels in de tweede helft. Toen er ook nog hoofdblessures waren bij Thomas Partey en Kyle Walker na een botsing bij een luchtduel, kwamen er nog een paar minuten bij. Daar profiteerde Arsenal dankbaar van, met de gelijkmaker in minuut 101.

Volledig scherm © AFP

Arsenal won de strafschoppenserie vervolgens zeer overtuigend met 4-1. Martin Ødegaard, Leandro Trossard, Bukayo Saka en Fábio Vieira scoorden overtuigend van elf meter. Nadat aanvoerder Kevin de Bruyne de eerste penalty van City al had gemist, ging na de rake strafschop van Bernardo Silva ook Rodri in de fout. De Spaanse middenvelder, twee maanden geleden nog de matchwinner in de Champions League-finale in Istanbul, zag zijn slappe inzet eenvoudig gestopt worden door Ramsdale. Fábio Vieira kon het karwei daarna afmaken en de tienduizenden Arsenal-fans op Wembley met heel veel vertrouwen richting het nieuwe seizoen in de Premier League sturen.

Arsenal begint het nieuwe seizoen in de Premier League op zaterdagmiddag (13.30 uur) in het eigen Emirates Stadium tegen Nottingham Forest. Daarna wachten Londense derby's tegen Crystal Palace (uit) en Fulham (thuis), drie wedstrijden die geen problemen mogen opleveren voor Arsenal als het dit seizoen weer tot het einde wil meedoen in de titelstrijd.

Volledig scherm © AP

bekijk belangrijke updates Fábio Vieira scoort, Arsenal wint de Community Shield Wow, Arsenal wint de penaltyserie met 4-1! Wat een ommekeer op Wembley. Ramsdale redt voor Arsenal! Wow, dit kan bijna niet meer mis voor Arsenal! Aaron Ramsdale pakt de zeer slecht genomen penalty van Rodri, de Spaanse middenvelder die Manchester City twee maanden geleden nog naar de winst van de Champions League schoot in Istanbul. 3-1 Arsenal Bukayo Saka scoort ook, Arsenal op 3-1. De druk staat er dus op bij Manchester City. Bernardo Silva scoort Daar is de 2-1 in de penaltyserie. Bernardo Silva schiet de bal heel beheerst in de hoek. 2-0 Arsenal Leandro Trossard zorgde met zijn schot in minuut 101 al voor deze strafschoppenserie, waarin hij nu uiterst koeltjes voor de 2-0 zorgt voor Arsenal. Kevin de Bruyne mist! Kevin de Bruyne schiet zijn penalty tegen de lat. 1-0 Arsenal Martin Ødegaard scoort voor Arsenal, koeltjes gedaan door de Noorse captain van The Gunners. Einde tweede helft, over naar strafschoppen Geen verlenging dus op Wembley, we gaan direct penalty's nemen. 1-1 Arsenal! Eigen doelpunt van Manuel Akanji! Wow, wat een ontknoping nog. Er zouden eigenlijk acht minuten bij komen, maar door twee hoofdblessures gingen we nog wat langer door. In de elfde minuut van de extra tijd maakt Arsenal toch nog de gelijkmaker. Een schot van de Belgische vleugelaanvaller Leandro Trossard wordt nog van richting veranderd door Manuel Akanji en vliegt in de hoek, terwijl City-keeper Stefan Ortega al op weg was naar de verre hoek. Kai Havertz wordt vervangen door Fábio Vieira Gabriel wordt vervangen door Emile Smith Rowe Declan Rice wordt vervangen door Eddie Nketiah Mikel Arteta grijpt in na de goal van Manchester City. Hij brengt nog een spits in voor de laatste tien minuten. Kan Arsenal nog de 1-1 maken en er daarmee een strafschoppenserie uit slepen? Een verlenging komt er zeker niet. 1-0 Manchester City! Goal van Cole Palmer! Daar is de voorsprong voor Manchester City! Phil Foden draait heel mooi weg op zijn eigen helft, gaat aan de wandel met de bal en geeft af aan Kevin de Bruyne. De Belgische invaller speelt de bal weer door aan Cole Palmer, die vanaf de rechterflank naar binnen trekt en met zijn fijne linkerbeen de verre hoek weet te vinden. Arsenal-keeper Aaron Ramsdale is kansloos op het schot. Jurriën Timber wordt vervangen door Kieran Tierney Jurriën Timber gaat een kwartier voor tijd naar de kant. Hij liet al zien dat hij als rechtsback, centrumverdediger en controlerende middenvelder te kunnen spelen, maar liet in deze wedstrijd ook een prima indruk achter als linksback. Gabriel Martinelli wordt vervangen door Leandro Trossard Gele kaart voor Gabriel Mateo Kovacic wordt vervangen door Kevin de Bruyne Nog maar een aanvallende wissel bij Manchester City. Een prima optreden van Mateo Kovacic, de Kroatische middenvelder die overkwam van Chelsea. Kevin de Bruyne moet in het laatste halfuur zorgen voor nog meer aanvallende impulsen vanaf het middenveld. Kan de Belg wel Erling Haaland in stelling brengen? Erling Haaland wordt vervangen door Cole Palmer Jack Grealish wordt vervangen door Phil Foden Daar is de eerste wissel van de wedstrijd op Wembley. Jack Grealish kwam nog niet echt los en wordt vervangen door zijn maatje Phil Foden, die een halfuur krijgt om de defensie van Arsenal open te breken. Een nieuwe directe tegenstander voor Jurriën Timber dus op zijn flank, want Foden komt (voorlopig) op rechts te spelen. Timber speelt deze keer als linksback. Tweede helft afgetrapt De bal rolt weer op Wembley, waar de coaches Mikel Arteta en Pep Guardiola nog geen reden tot wisselen zien.

