Tim van Rijthoven vrijdag vroeg in actie op baan 12 van Wimbledon

De 25-jarige Van Rijthoven, toegelaten met een wildcard na zijn sensationele toernooizege in Rosmalen, kan de eerste Nederlandse man worden die op Wimbledon de vierde ronde weet te bereiken sinds Sjeng Schalken in 2004. Van Rijthoven en Botic van de Zandschulp zijn de eerste Nederlanders sinds Igor Sijsling (nu coach van Van Rijthoven) in 2013 in de derde ronde op Wimbledon.



Van de Zandschulp komt zaterdag weer in actie. Hij neemt het dan op tegen de Fransman Richard Gasquet. Van de Zandschulp moet vrijdag nog wel een partij in het dubbelspel afmaken.