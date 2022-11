Tim van Rijthoven doet mee aan jubileumeditie ABN Amro-toernooi

Van de Zandschulp is momenteel de beste Nederlandse tennisser. Hij staat 35ste op de wereldranglijst. Van Rijthoven, die dit jaar doorbrak met de eindzege in het grastoernooi van Rosmalen, is de nummer 115 op de mondiale ranking. Beide tennissers maken deel uit van het Nederlands team dat dinsdag in het Spaanse Málaga aantreedt tegen Australië in de kwartfinales van de Daviscup.

Krajicek: ,,Tim heeft een droomjaar achter de rug. Zijn eerste ATP titel was een verrassing, ondanks dat insiders het er al lang over eens waren dat hij een uniek talent is. Het is fijn dat het er na veel blessureleed eindelijk uitkomt. In Ahoy zal hij ook met de betere spelers mee kunnen doen. Hardcourt ligt hem goed. Afgelopen jaar was hij al dichtbij in de kwalificatie, het is hoog tijd dat we hem in het hoofdtoernooi in actie zien.”