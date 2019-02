Tim Krul: Na zwart gat ben ik nu beter dan ooit

Door Geert Langendorff



Als spits Teemu Pukki de bal in het Macron Stadium van Bolton Wanderers na acht minuten in de kruising jaagt, springt Tim Krul een halve meter in de lucht. Met gebalde vuisten deelt hij zaterdag zijn vreugde met de meegereisde supporters op de tribune achter zijn doel. Koploper Norwich City wint uiteindelijk eenvoudig met 0-4. Promotie naar de Premier League komt een stapje dichterbij.



,,Iedereen wist dat we moesten winnen na de nederlaag tegen Preston North End”, verklaart Krul zijn ontlading. ,,Als het lang 0-0 blijft, gaan zenuwen misschien een rol spelen. Een vroege topgoal helpt dan gelijk. Hier kunnen we vertrouwen uit putten.”



Het spel van Norwich liep als een zonnetje. Driehoekjes over het hele veld. Prachtige passeeracties. En een keeper die volop meedeed aan de opbouw.



,,Er zit een idee achter”, vertelt de Hagenaar. ,,Trainer Daniel Farke, een supercoach, zegt elke dag: ‘Blijven passen’. Het is lekker om bij een club te zitten die een beetje Nederlands voetbal laat zien. Het vertrouwen straalt er vanaf. Een betere uitgangspositie kunnen we ons niet wensen. Na 33 wedstrijden staan we eerste, al heeft Leeds United wel een duel minder gespeeld. We hebben alles in eigen hand.”