Tim Krul: geen Nederlands elftal, wel parttime ouderenzorg

Kampioen van een afgebroken competitie? Partizan Belgrado werd het in 1999

16:24 Voor de KNVB is het een reëel scenario dat de eredivisie dit seizoen niet meer wordt uitgespeeld. Een zeldzame situatie, maar in Europa geen unieke. Zo werd Partizan Belgrado in 1999 tien wedstrijden voor het einde tot kampioen van Joegoslavië uitgeroepen.