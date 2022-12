Tim en Tom Coronel over Formule 1 in 2023: ‘Alle auto’s gaan meer en meer op die van Red Bull lijken’

LIVE WK darts | Bunting ten koste van Chisnall naar vierde ronde na hoogstaan­de partij

Dirk van Duijvenbode maakte het ongelofelijk spannend tegen Ross Smith. In de beslissende elfde leg van de zevende set trok hij toch de winst naar zich toe. In de volgende ronde neemt hij het op tegen Michael van Gerwen. In de wedstrijd daarna was Mervyn King volkomen kansloos tegen oud-wereldkampioen Rob Cross en Stephen Bunting won van Dave Chisnall. Volg alle ontwikkelingen van de andere partijen hier vanaf 13.45 uur in ons liveblog.

17:55