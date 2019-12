Tilburgse voetballertjes acteren in wereldwijde Nike-campagne met Virgil van Dijk

Video Licht valt uit in kleedkamer City: spelers zingen Oa­sis-klassieker

8:41 De spelers van Manchester City stonden gisteren voor de aftrap van het Premier League-duel met Burnley plots in een donkere kleedkamer. Door stroomuitval was het licht uitgevallen in enkele ruimtes in de catacomben van het antieke Burnley-stadion Turf Moor.