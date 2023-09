Tijjani Reijnders wint ook eerste Italiaanse topper met Milan, Álvarez en Kudus winnen met West Ham

Met videoTijjani Reijnders heeft ook zijn derde wedstrijd in de Serie A gewonnen. AC Milan won in het Stadio Olimpico met 1-2 van AS Roma, waar Romelu Lukaku als invaller zijn debuut maakte.

Reijnders heeft zijn draai heel snel gevonden in de Italiaanse competitie. De 25-jarige middenvelder uit Zwolle speelde voor de derde week op rij de hele wedstrijd als linkshalf, op een middenveld naast de Bosnische controleur Rade Krunic en de van Chelsea overgekomen rechtshalf Ruben Loftus-Cheek.



AC Milan kwam via spits Olivier Giroud al na negen minuten op voorsprong in Stadio Olimpico. De Portugese linksbuiten Rafael Leão maakte er kort na rust 0-2 van voor de Rossoneri. De nummer vier van vorig seizoen kwam na een uur wel met tien man te staan, na een rode kaart voor de Engelse verdediger Fikayo Tomori.

Bij Roma kwam tien minuten later ook nog de deze week aangetrokken spits Romelu Lukaku in het veld, maar ook de Belgische spits kon de spanning niet meer terugbrengen in de laatste twintig minuten. Leonardo Spinazzola maakte met een uithaal in de 92ste minuut nog wel de 1-2, maar daar bleef het bij.

AC Milan was het seizoen al goed begonnen met zeges op Bologna (0-2) en Torino (4-1). Regerend kampioen Napoli kan ook op negen punten na drie duels komen, maar zal daarvoor zaterdagavond in Stadio Diego Armando Maradona wel moeten winnen van Lazio. Die club uit Rome werd vorig seizoen tweede en werd donderdag bij de Champions League-loting gekoppeld aan Feyenoord, Atlético Madrid en Celtic.

AC Milan speelt op zaterdag 16 september de Derby della Madonnina tegen stadgenoot Inter. Reijnders staat dan in San Siro tegenover Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en de op Deadline Day aangetrokken Davy Klaassen.

Donyell Malen verspeelt punten met Borussia Dortmund

Borussia Dortmund liet dure punten liggen in de thuiswedstrijd tegen FC Heidenheim: 2-2. De nummer twee van vorig seizoen in de Bundesliga stond na een kwartier al met 2-0 voor door doelpunten van Julian Brandt en Emre Can (penalty), maar de ploeg van trainer Edin Terzic gaf het toch nog weg tegen de Bundesliga-debutant.



Eren Dinkci maakte in de 61ste minuut de aansluitingstreffer namens het team van coach Frank Schmidt, waarna Tim Kleindienst in de 82ste minuut voor de 2-2 zorgde uit een strafschop. Er kwamen nog dertien minuten extra tijd bij, maar rechtsbuiten Donyell Malen (die de hele wedstrijd speelde) en zijn teamgenoten konden puntenverlies voor eigen publiek niet meer voor komen.

West Ham United wint bij Luton Town

West Ham United won met 1-2 bij de eerste Premier League-wedstrijd op Kenilworth Road, het knusse en oude stadionnetje van het gepromoveerde Luton Town. Jarrod Bowen (‘37) en Kurt Zouma (‘85) maakten de goals voor de ploeg van de Schotse coach David Moyes. De Deen Mads Juel Pedersen deed in de 92ste minuut nog wel wat terug namens de thuisploeg, maar daar bleef het bij.



Edson Álvarez speelde de hele wedstrijd op het middenveld bij The Hammers, waar Mohammed Kudus zijn debuut maakte door in de extra tijd nog in te vallen voor Braziliaans international Lucas Paquetá.



Bij Luton Town werd Tahith Chong in de slotfase gewisseld. Tim Krul, de ervaren doelman die is overgekomen van Norwich City, bleef net als vorige week op de bank.

