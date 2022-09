‘Tijger’ Antony in de wolken na droomdebuut voor Manchester United: ‘Ik had kippenvel’

Met video Oud Uni­ted-spe­ler Hernández zet zichzelf voor schut met mislukte Panenka

Javier Hernández had de held kunnen worden voor zijn ploeg LA Galaxy in de thuiswedstrijd tegen Kansas City, maar stapte uiteindelijk als schlemiel van het veld. De oud-speler van Manchester United ging diep in blessuretijd hopeloos in de fout met een mislukte Panenka, waardoor zijn ploeg bleef steken op 2-2.

12:32