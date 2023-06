Tijdschema Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries in actie bij de GP van Canada

Verstappen bewaart goede herinneringen aan het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hij won er vorig jaar voor Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Het was voor Verstappen zijn eerste overwinning in Canada, waar de race vanwege corona in 2020 en 2021 werd afgelast. Verstappen is ook komend weekeinde weer de te kloppen man. Van de eerste zeven races won hij er al vijf.