Tijdlijn wereldtitel Max Verstappen: van stroeve start naar enorme dominantie

Max Verstappen is in het Formule 1-kampioenschap van 2022 ongekend dominant. De tijdlijn van zijn successeizoen, dat nog zo stroef begon.

GP Bahrein - dnf

Een sof voor de wereldkampioen, meteen een uitvalbeurt in de eerste WK-ronde. Klagen doet hij het hele weekend over zijn ‘onbestuurbare’ auto waar geen balans in is te krijgen is. Na 54 rondjes hapert de benzinepomp. ,,Zoiets kleins kan je de titel kosten…” treurt Verstappen, die Ferrari ziet vliegen.

GP Saoedi-Arabië - winst

In een door een raketaanval verstoord raceweekend stelt Verstappen meteen orde op zaken met een zege. De duels op de baan met Charles Leclerc zijn om te smullen zo mooi. Na lang stuivertje wisselen aan kop van het veld, tekende de Nederlander voor herstel. ,,We moesten een beetje slim zijn met drs, maar het is gelukt.”

GP Australië - dnf

Wéér een uitvalbeurt voor Verstappen. Door een probleem met het benzinesysteem. Gelaten ziet hij Leclerc winnen en uitlopen naar een voorsprong van maar liefst 46 punten. ,,Natuurlijk is het met nog 20 races te gaan een lang seizoen, maar op dit moment denk ik dat ik er wel 45 nodig heb om nog een kans te maken, zo ver sta ik achter”, verzucht hij. De wereldtitel voelt heel erg ver weg.

Volledig scherm Max Verstappen in Auistralië. © REUTERS

GP Emilia Romagna - winst

In het hol van de leeuw draait Verstappen de rollen ineens helemaal om. In een regenachtig weekend in Emilia-Romagna wint Verstappen alles. De kwalificatie, de sprintrace en de grand prix. En zijn auto, die tot dan toe werd bestempeld als ‘veel te zwaar’, voelt beter aan. ,,Hij is lichter en zeker niet slechter geworden”, zegt Verstappen, die een gevoelige tik uitdeelt aan Ferrari.

GP Miami - winst

Derde achter de Ferrari’s in de kwalificatie, na een foutje in de laatste run en weg is pole. ,,Ik kan veel compenseren, maar ben Jezus niet…” verzucht Verstappen na de kwalificatie. Hij foetert en geeft zijn pitcrew een berisping, maar repareert de rommelige aanloop een dag later met de winst.

GP Spanje - winst

Afgaande op de cijfers is het seizoen nog razendspannend, maar met zijn derde zege op rij tekent Verstappen in Barcelona voor een andere realiteit. Finisht Verstappen, dan wint hij. Al gaat het niet vlekkeloos in Spanje, waar zijn drs hapert en hij lang moet vechten met George Russell. Als de motor van leider Leclerc sneuvelt, profiteert de Nederlander echter optimaal.

Volledig scherm De GP van Spanje. © AFP

GP Monaco - derde

Met wat overwicht aan de RB18 draait Verstappen een moeizaam weekend in zijn woonplaats, waar Sergio Perez beter door het natte startencircuit weet te dansen. De Mexicaan wint, Verstappen is derde, maar de grote verliezer is thuisfavoriet Leclerc die een weekend lang de rapste is maar op het moment supreme pas vierde wordt.

GP Azerbeidzjan - winst

In Bakoe geeft Verstappen een duidelijk statement af door de man in vorm teamgenoot Perez te kloppen. Verstappen is de kopman bij Red Bull Racing, niemand anders, bewijst hij met zijn zege. Een pijnlijke uitvalbeurt van Leclerc is een meevaller in het WK.

GP Canada - winst

De beer is los. Verstappen rijdt in Montréal maar weer eens een vlekkeloos weekend en heeft nu vijf van de laatste zes races gewonnen. Terwijl Perez uitvalt en Leclerc niet na een gridstraf niet verder komt naar plek vijf, voelt de Nederlander zich dominanter dan ooit. ,,Dit maakt het leven een stuk makkelijker”, concludeert hij. ,,Vorig jaar was mijn auto niet zo dominant als nu.’’

GP Engeland - zevende

In Lewis Hamilton-land wordt Verstappen een weekend lang uitgejouwd en tekent hij voor een matig resultaat. Dat heeft niets met de reactie van het Britse publiek te maken, maar alles met zijn misfortuin in de door een crash van de Chinees Zhou ontregelde race. Een lekke band, kapot bodywork, geen tempo. Zevende wordt hij, na een gevecht met nota bene Mick Schumacher. Zo blijft de WK-schade beperkt.

GP Oostenrijk - tweede

Het leek een groot, Oranje feestje te worden op en rondom de Red Bull Ring. Vele duizenden Nederlanders waren naar Spielberg getrokken om Verstappen te steunen. Hun held won de kwalificatie en de sprintrace en oogde onwaarschijnlijk dominant. Maar toen werd hij zondag ineens drie keer voorbij gereden door Leclerc. En dan veroorzaakten de Hollandse fans ook nog eens veel overlast. ,,Een normaal mens zou zich niet op deze manier gedragen en weet dat ook”, oordeelt Verstappen.

Volledig scherm Oranje-feest in Oostenrijk. © Formula 1 via Getty Images

GP Frankrijk - winst

Een uiteindelijk rimpelloos weekend op Paul Ricard, waar Verstappen concurrent Leclerc al vroeg uit de wedstrijd ziet crashen. De Monegask was sneller, nam afstand van de Nederlander, maar ziet vanuit de pitbox Verstappen juist fors uitlopen in de titelstrijd.

GP Hongarije - winst

Een masterclass. Verstappen toont zich, door een gridstraf gestart vanaf plek 10, de complete coureur. Dat uit zich misschien wel het beste in een resolute call vooraf. De wereldkampioen voorziet weinig grip en wijzigt zijn plan. Hij start niet op harde, maar op zachte banden. De strategie klopt, zijn inhaalacties zijn uitstekend. Verstappen deelt een mokerslag uit.

GP België - winst

Starten van P14 met een gridstraf en toch winnen, zo dominant in Verstappen dit seizoen. De chaos overleven in de openingsronde en daarna stampen. Na twaalf rondjes zit hij vooraan, waar hij kan gaan ‘managen’. ,,Max was van een andere planeet vandaag”, concludeert Perez, die voor een 1-2’tje tekent.

GP Nederland - winst

Weer een thuisfeestje in Zandvoort, na de eerste zege van vorig jaar. Pole en daarna een middagje vechten met het sterke Mercedes en safety car-situaties overleven. Gesteund door een oranje leger van 105.000 man boekt de kersverse officier in de orde van Oranje-Nassau zijn vierde zege op rij. ,,Ik ben trots om een Nederlander te zijn..”

Volledig scherm Max Verstappen in Zandvoort. © Pim Ras Fotografie

GP Italië - winst

Winnen, winnen en nog eens winnen. Het is wat Verstappen doet. Zijn vijfde op rij en zijn elfde van het seizoen. Het zijn daverende persoonlijke records voor hem. Hij zet zichzelf ermee op matchpoint voor de wereldtitel. En dat met nog maar liefs zes races te gaan.

GP Singapore - Zevende

Eerste, niet heel realistische poging op de titel. Verstappen moét sowieso winnen, maar alles gaat fout. Alsof het team onder hoogspanning staat, wordt er geblunderd in de kwalificatie en de Limburger weet het niet meer te repareren in een tumultueuze race. Geen man overboord, maar Verstappen is pisnijdig en hamert op het belang van perfecte weekenden.

GP Japan - winst

In een kletsnat Suzuka lijkt het er lange tijd niet op dat er een serieuze race kan worden verreden, maar als die er toch komt, laat Verstappen er geen gras over groeien. Hij ziet Charles Leclerc steeds kleiner worden in zijn spiegels en rijdt onbedreigd naar de zege. Als zijn concurrent na de finish een tijdstraf krijgt, en duidelijk wordt dat er toch volledige punten worden uitgekeerd, is Verstappen opnieuw wereldkampioen. Na de titanenstrijd van vorig jaar, met een krankzinnige apotheose, is dominantie het woord van 2022. Op de foutloze en oppermachtige Verstappen staat dit jaar gewoonweg geen maat.