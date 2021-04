Tiental West Ham onderuit bij Newcastle na foutenfestijn in eerste helft

West Ham United is aan een uitstekend seizoen bezig in de Premier League en doet dan ook mee om de Champions League-tickets. Op St. James’ Park werd Newcastle echter in het zadel geholpen door de uitploeg na een knullig eigen doelpunt van verdediger Issa Diop en een blunder van keeper Lukasz Fabianski: 2-0. In de 36e minuut ontving Dawson ook nog zijn tweede gele kaart en moest daardoor vroegtijdig het veld verlaten.

Na rust nam het tiental van West Ham het initiatief in handen en maakte Diop zijn fout goed door de aansluitingstreffer tegen de touwen te knikken. Een sensationele comeback leek zelfs in de maak toen Jesse Lingard vanaf elf meter zijn ploeg op gelijke hoogte bracht, maar niet veel later was daar invaller Joseph Willock met de winnende treffer voor Newcastle.

Zo boekt Newcastle een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. The Magpies staan nu negen punten boven de degradatiestreep. West Ham bezet nog altijd de vierde plaats met 55 punten, maar nummer vijf Chelsea (54 punten) en nummer zes Liverpool (52) moeten deze speelronde nog in actie komen.

Volledig scherm © EPA

