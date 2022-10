Tiental Manchester City bijt zich zonder Haaland stuk op FC Kopenhagen, Dortmund niet langs Sevilla

Met videoManchester City is zonder Erling Haaland blijven steken op een gelijkspel op bezoek bij FC Kopenhagen. Pep Guardiola en consorten zijn, dankzij het gelijkspel van Sevilla in Dortmund, wel verzekerd van een plek in de volgende ronde van de Champions League.

Manchester City begon met Haaland op de bank aan de wedstrijd op bezoek bij FC Kopenhagen. Pep Guardiola gaf de kans aan Julián Álvarez in de punt van de aanval, geflankeerd door Riyad Mahrez en Jack Grealish. Zij zagen hoe na elf minuten een goal van Rodri werd afgekeurd vanwege een handsbal, waarna Manchester City in de 25ste minuut alsnog een grote kans kreeg om de score te openen in Denemarken. Mahrez mocht een penalty nemen, maar faalde vanaf elf meter.

Zeven minuten later werd Mahrez zelfs naar de kant gehaald door Guardiola en dat had alles te maken met een rode kaart van Sergio Gómez. Ajax-huurling Mohamed Daramy stuurde Hakon Arnar Haraldsson diep, waarna Gómez aan de noodrem trok. Om de verdediging te herstellen, haalde Guardiola Mahrez naar de kant en bracht hij Rúben Dias binnen de lijnen. Hij was net als Nathan Aké, die in de 88ste minuut nog inviel, op de bank begonnen.

Volledig scherm Julián Álvarez nam de plek in van Erling Haaland. © AFP

Met tien man kwam Manchester City maar niet tot scoren. In de 77ste minuut werden Bernardo Silva en Phil Foden in het veld gezet om daar verandering in te brengen, maar de Deense defensie - met Nicolai Boilesen en invaller Kevin Diks - hield zonder veel moeite stand. Door het gelijkspel was Manchester City nog niet geplaatst voor de achtste finale, maar dankzij het gelijkspel tussen Borussia Dortmund en Sevilla later op de avond (1-1) zijn The Citizens alsnog verzekerd van een plek bij de laatste zestien.

Op bezoek in het Signal Iduna Park kwam Sevilla via Tanguy Nianzou vroeg op voorsprong. Verrassend, want na de blamage in eigen huis vorige week tegen Dortmund (1-4) en de dramatische competitiestart (18e) werden de kansen van de ploeg van Jorge Sampaoli voor de Gelbe Wand laag ingeschat.

Nog in de eerste helft trok Borussia de wedstrijd weer in balans via de voet van Jude Bellingham, die zijn vierde doelpunt in vier Champions League-wedstrijden dit seizoen maakte. Maar een vuist wist Dortmund, waar Malen de eerste 72 minuten meespeelde, niet meer te maken.

Blamage Juventus

Voor Juventus werd het een rampavond. Op bezoek bij het Maccabi Haifa van Tjaronn Chery werd met 2-0 verloren. Omer Atzili was de grote man aan Israëlische zijde met twee goals in de eerste helft. Door dat resultaat staat Maccabi Haifa nu net als Juventus op drie punten in Groep H. Paris Saint-Germain en Benfica staan allebei op zeven punten. Die ploegen spelen later op de avond tegen elkaar. De winnaar van die wedstrijd meldt zich direct in de achtste finale. Tot overmaat van ramp raakte Juventus in de eerste helft ook nog Ángel Di María kwijt. De Argentijn viel uit met een ogenschijnlijke hamstringblessure.

Voor Maccabi Haifa was het logischerwijs groot feest. Het was de eerste Champions League-zege voor de Israëlische club sinds 2002. Toen won de club met 3-0 van Olympiakos Piraeus én Manchester United.

