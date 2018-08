Tien plekken gridstraf voor Hülkenberg na crash

24 jaar na Jos eindigt nu zoon Max als derde in Spa

18:05 Bij zijn vierde optreden op 'thuisomloop' Spa-Francorchamps schonk Max Verstappen zijn tienduizenden oranje uitgedoste Nederlandse fans voor het eerst in de Ardennen een podiumplaats: derde achter Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. In navolging van pa Jos, die hem in 1994 voorging.