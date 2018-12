Tien Nederlanders naast Ajax door in Champions League

Door Arjan Schouten Naast de selecties van Ajax en PSV begon deze editie van de Champions League met achttien Nederlanders in buitenlandse dienst. Voor acht van die achttien landgenoten zit het avontuur er na de zes pouleduels weer op. Ryan Donk (Galatasaray), Ruud Vormer, Stefano Denswil, Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Ryan Donk (Galatasaray) en Stefan de Vrij (Internazionale) vervolgen hun Europese avontuur in de Europa League. Lorenzo Ebecilio (Rode Ster Belgrado), Justin Hoogma en Joshua Brenet (Hoffenheim) mogen zich na uitschakeling gaan richten op de nationale competities.

Wie na de winter wél nog in actie komen op het kampioenenbal zijn natuurlijk de Nederlandse Ajacieden. Maar daarnaast mogen nog tien Nederlanders hopen op speelminuten. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum overleefden met Liverpool de sterke groep C, waar de Britten afsloten met een cruciale zege thuis op Napoli. Memphis Depay en Kenny Tete redden het met Olympische Lyon in groep F, achter Manchester City. Achter Real Madrid ging in groep G ook het AS Roma van Justin Kluivert en Rick Karsdorp verder.