Tickets voor F1-race Zandvoort blijven geldig

De tickets voor de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort blijven gewoon geldig. De FIA meldde donderdagmiddag dat de F1-race in Zandvoort, die op 3 mei zou worden gehouden, is uitgesteld, net als de grands prix in Spanje en Monaco.

,,Alle toeganskaarten blijven geldig voor een nieuwe datum”, meldt de organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. “Tickethouders hoeven dus niet opnieuw mee te doen met een loting of in de wachtrij voor een webshop. Toegang tot de Dutch Grand Prix is voor deze groep gegarandeerd.”

Lees ook Play F1 zoekt nieuwe datum voor Zandvoort Lees meer

Voor Zandvoort wordt naar een vervangende datum later in het jaar gezocht, als de situatie rondom het coronavirus is verbeterd. Wie op de nieuwe datum echt niet kan, kan het ticket conform de geldende voorwaarden annuleren en geld terugkrijgen.

Voor de twee dagen met trainingen en de kwalificatie en de racedag op 1 tot en met 3 mei in Zandvoort waren tickets voor 300.000 toeschouwers verkocht. Autosportfans konden ook al voor drie jaar kaartjes tickets veiligstellen. De run op kaartjes was overweldigend. Er werden ruim een miljoen kaartjes aangevraagd.

De opbouw van het circuit was nog niet zover dat alle extra tribunes al waren geplaatst. Wel was het circuit raceklaar. In totaal zouden er ruim 80.000 tijdelijke zitplaatsen bijkomen.