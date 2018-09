Thuiswedstrijd voor Van Gerwen in Brabanthallen: 'Dit wil hij heel graag'

Dat stemt Jacques Nieuwlaat, dartsverslaggever bij RTL7, tevreden. Hij is door de organisatoren - Modus darts en het Bossche Muziek & Showbureau Jan Vis - ingehuurd als 'een soort toernooidirecteur' van het evenement waarbij onder meer Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Phil Taylor verschijnen. ,,De afgelopen jaren is er vaker gesproken over dartstoernooien in Nederland naast die van de PDC", aldus Nieuwlaat. ,,Maar het kwam er niet van. Misschien omdat het in het verleden weleens is mislukt. Kijk, je moet vooraf toch anderhalve ton neertellen voordat je er überhaupt aan kan beginnen. En dat moet je nog maar terug zien te verdienen. We hebben een paar sterke partners in de organisatie nu, waaronder het management van onder meer Michael van Gerwen, Modus. Michael vindt het trouwens prachtig dat Den Bosch er bij zit, met de Brabanthallen. Dat is een thuiswedstrijd voor hem."