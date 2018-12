Thuiswedstrijd PSG uitgesteld om gele hesjes

De politie in Parijs heeft verzocht het duel uit te stellen, omdat die dag mogelijk weer een grote protestactie van de inmiddels bekende 'gele hesjes' in de hoofdstad wordt gehouden. De competitieleiders van de Ligue 1 gaan met beide clubs op zoek naar een nieuwe datum.



De wedstrijd tussen PSG en Montpellier zou zaterdag om 16.00 uur beginnen. De ploeg uit Parijs staat met 43 punten uit vijftien wedstrijden al ver voor op de rest. Montpellier is de verrassende nummer twee van de ranglijst, met veertien punten achterstand op de sterrenploeg van trainer Thomas Tuchel. De afgelopen twee zaterdagen liep het in Parijs flink uit de hand door actievoerende burgers, inmiddels beter bekend als de 'Gilets Jaunes' (gele hesjes).