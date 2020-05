Thuisvoordeel foetsie? Alleen Dortmund wint in eigen stadion bij Bundesliga-herstart

Maarten Wijffels



Oud-profvoetballer Danny Hoekman had maar weinig tijd nodig voor een eerste fijne observatie van topvoetbal in coronatijd. ‘Na maanden rolt de bal weer,’ schreef de sierlijke aanvaller van weleer op Twitter. ‘Detail: wie nu een #mondkapje krijgt speelt niet in de basis. Waar eerst een kleur hesje uitsluitsel gaf of je mocht starten.’