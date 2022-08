Thomas Tuchel voor één duel geschorst na verhitte aanvaring met Antonio Conte

De 48-jarige trainer van Chelsea mag komende zondag overigens wel aan de zijlijn staan op bezoek bij Leeds United, omdat hij nog in afwachting is van een volledige geschreven verklaring voor zijn schorsing. Uitspraken over de scheidsrechter van dienst Anthony Taylor, kunnen Tuchel nog verder in de problemen brengen. Na afloop zei de manager dat het “misschien beter zou zijn” als Taylor in het vervolg geen wedstrijden van Chelsea meer fluit.



Chelsea staat na twee wedstrijden op 4 punten, twee minder dan Manchester City en Arsenal.