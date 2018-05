Tuchel volgt bij Paris Saint-Germain Emery op

Tuchel, oud-trainer van Mainz, was het voorbije jaar clubloos. Hij werd vorig jaar mei ontslagen bij Borussia Dortmund, dat vervolgens Peter Bosz aantrok als opvolger.



Tuchel werd de voorbije weken al nadrukkelijk ik verband gebracht met PSG, nadat zijn voorganger Unai Emery zijn vertrek had aangekondigd. De Spanjaard trad in juni 2016 als opvolger van Laurent Blanc aan bij PSG, na een succesvolle periode bij het Spaanse Sevilla. Emery had een verbintenis in het Parc des Princes tot het einde van dit seizoen. Waar hij volgend seizoen actief is, is nog onbekend.