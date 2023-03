Thomas Müller niet eens met Kylian Mbappé: ‘Fantastische aanvaller, maar wij hebben gewonnen’

Thomas Müller is het niet eens met Kylian Mbappé, die zijn club Paris Saint-Germain nog steeds als favoriet voor een plaats in de kwartfinale van de Champions League ziet. ,,Hij is een fantastische aanvaller”, blikte de Duitser vooruit naar de beslissende ontmoeting van woensdag tussen Bayern München en de kampioen van Frankrijk. ,,Maar wij hebben het eerste duel in Parijs met 1-0 gewonnen. Volgens mij zijn we daarom wel in het voordeel.”

Kingsley Coman maakte drie weken geleden het enige doelpunt in Parc des Princes. Bayern München wankelde in de slotfase wel nadat Mbappé was ingevallen. De aanvaller was onvoldoende fit om te starten. De topscorer aller tijden van PSG is er woensdagavond wel vanaf de eerste minuut bij in de Allianz Arena van München. ,,Ik snap wel dat Kylian veel zelfvertrouwen heeft”, zei Müller. ,,Hij is een fantastische aanvaller. Iedereen ziet hem denk ik wel graag spelen. Maar als ons plan werkt, dan zullen we hem weinig zien tijdens de wedstrijd.”

Bij PSG ontbreekt Neymar, die een zware enkelblessure heeft opgelopen. ,,Maar ik denk dat het voor PSG nog belangrijker is dat Mbappé er weer volledig bij is”, zei trainer Julian Nagelsmann van Bayern die geen beroep kan doen op de geschorste Benjamin Pavard. ,,We moeten ervoor zorgen dat Mbappé en Lionel Messi zo weinig mogelijk aan de bal komen. We gaan ook niet alleen verdedigen. We willen doelpunten maken.”

Matthijs de Ligt start waarschijnlijk in de basis van Bayern München. Ryan Gravenberch en Daley Blind worden niet aan de aftrap verwacht bij de thuisploeg.

PSG ziet kansen

Coach Christophe Galtier van Paris Saint-Germain geeft zijn ploeg nog altijd een goede kans tegen Bayern München woensdag in de achtste finales van de Champions League. Zeker omdat Mbappé nu weer fit is. ,,We moeten meer voetballen dan we in de eerste wedstrijd deden. We hebben een speelplan en we hebben Kylian. Mbappé geeft ons meer mogelijkheden om terug te komen. Daarnaast moeten we ook de bal sneller terugwinnen.”

Galtier zei veel respect voor de tegenstander te hebben. ,,Bayern München is een instituut. Hier hebben grote spelers gevoetbald. We zijn in een prachtig stadion. Het is hier uitverkocht, maar ik hoop dat we de sfeer een beetje kunnen verpesten. Op dit punt in zo’n grote competitie gaat een club door en gaat een club eruit. De Champions League is altijd een groot doel voor de club. We hebben de wens en het voornemen om zo ver mogelijk te komen.”

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

