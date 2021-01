Thomas Krol overtreft zijn ‘stoutste dromen’ met Europese primeur

Thomas Krol heeft voor de eerste keer de Europese titel op de sprintvierkamp veroverd. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma won in Thialf ook de tweede manche op de 1000 meter. Hij zegevierde als klassementsleider in een tijd van 1.08,02.

Ploeggenoot Hein Otterspeer behield met de vierde tijd (1.09,08) de tweede plek in het eindklassement. Het brons was voor de Duitser Joel Dufter, die op de afsluitende 1000 meter de derde tijd reed (1.08,93).

Krol was de vierde Nederlandse schaatser die in Heerenveen dit weekeinde de Europese titel veroverde. Patrick Roest, Antoinette de Jong (beiden in het allroundtoernooi) en Jutta Leerdam (sprint) gingen hem voor.

Volledig scherm Hein Otterspeer. © AP

Krol, van origine een specialist op de middellange afstand, reed in Thialf een vrijwel vlekkeloos toernooi. Hij begon al sterk met een persoonlijk record op de 500 meter (vierde in 34,90), won de 1000 meter met ruim verschil (1.07,49), hield op zijn tweede 500 meter (achtste in 35,80) de schade beperkt en toonde daarna op de afsluitende afstand opnieuw zijn grote klasse. ,,Dit geeft echt heel veel voldoening”, sprak hij opgetogen bij de NOS.

Krol profiteerde in Heerenveen dankbaar van de absentie van de Russische snelheidsduivel Pavel Koelizjnikov en het wegvallen van tweevoudig kampioen Kai Verbij. De onttroonde titelhouder was zaterdag door een valpartij op de 500 meter snel uitgeschakeld. Hij reed daarna nog wel de tweede tijd op de 1000 meter en zondag de beste tijd op de 500 meter. Op de afsluitende 1000 meter was Verbij niet meer van de partij.

Volledig scherm Thomas Krol. © ANP

,,Ik vind het rijden van een sprinttoernooi echt lastig”, bekende Krol, die in 2019 de wereldtitel op de 1000 meter veroverde. ,,Die 500 meter blijft voor mij een spannende afstand. Maar ik heb tijdens dit toernooi inderdaad amper fouten gemaakt. Zelfs een dikke braam op mijn ijzer tijdens de tweede 500 meter heeft me niet uit balans kunnen brengen. Toen ik dat onderweg voelde, heb ik mijn race rustig voltooid. Het was een ongelooflijk mooi en leerzaam weekeinde voor mij.”

Krol was vooraf een outsider voor de Europese titel, maar zijn stabiliteit en zijn snelheid leidden hem zowaar naar EK-goud. ,,Ik zag het als een extraatje om hier te mogen starten. Ik had in mijn stoutste dromen niet durven denken dat ik de Europese titel zou winnen.”