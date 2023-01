Thierry Henry vindt Erik ten Hag ‘een genie’: ‘Ik heb hem aanbevolen bij Barça toen Koeman werd ontslagen’

De laatste twee wedstrijden in de Premier League leverden Manchester United slechts een punt op, maar dat doet niets af aan de kwaliteiten van het werk dat manager Erik ten Hag doet bij de nummer vier van Engeland. Dat stelt althans Thierry Henry, die lyrisch is over de Nederlander.

,,Ik ben blij dat Arsenal heeft gewonnen en ik denk dat ze dat gezien de tweede helft ook verdienden", zo quoten Engelse media Henry, die de wedstrijd van afgelopen zondag tussen de Londense club en United (3-2) analyseerde voor CBS Sports. ,,Maar jongen, United ziet er totaal anders uit onder Ten Hag.”

,,Ik zal eerlijk zijn, ik ben een groot fan van Ten Hag en ik mag hem erg graag", aldus de voormalig aanvaller van onder meer Arsenal en FC Barcelona (45). ,,Ik heb hem bij Barcelona aangeraden toen (Ronald, red.) Koeman werd ontslagen. Hij is een genie.” Barça stelde voormalig middenvelder Xavi aan als opvolger van de huidige bondscoach van Oranje.

Volledig scherm Thierry Henry © BELGA

,,We zagen een team waar al drie jaar aan gewerkt wordt spelen tegen een team waar zes maanden aan gesleuteld is. Een team dat een week rust heeft gehad tegen een team dat twee dagen rust had. En toch kon United de strijd aan en dat was een verrassing voor mij.”

,,Ik had verwacht dat Arsenal vanaf het begin de bovenliggende partij zou zijn en dat United zich terug zou trekken, maar ik had het mis. United had de controle in de eerste helft. Geef Ten Hag nog een jaar, steun hem op de transfermarkt en United gaat echt weer meedoen. Met alle respect voor Sir Alex, maar als het Ten Hag gaat lukken bij United, gaan ze aantrekkelijker spelen dan ze onder Sir Alex Ferguson deden.”

Volledig scherm Sir Alex Ferguson (m) bekijkt de wedstrijd tussen Arsenal en Manchester United van de tribune. © REUTERS

Ferguson stond van 1986 tot 2013 aan het roer bij United en won onder meer twee keer de Champions League en dertien keer de Engelse landstitel.

League Cup

United verkeert volgens Ten Hag in een goede positie om voor het eerst sinds 2017 weer eens een prijs te pakken. Zes jaar geleden won United de Europa League en de League Cup, maar sindsdien vervulde United zowel nationaal als internationaal een bijrol.

,,Daar gaat het allemaal om, het winnen van prijzen. We maken een goede kans, maar je moet het van wedstrijd tot wedstrijd benaderen. We spelen nu tegen Nottingham Forest over twee wedstrijden, maar focussen ons op de eerste wedstrijd. Vooruitkijken leidt alleen maar af.”

Volledig scherm Manchester United-manager Erik ten Hag © ANP / EPA

United treft Forest woensdag in de halve finales van de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. De ploeg van Ten Hag is ook nog actief in de FA Cup en de Europa League. In de FA Cup is Reading de tegenstander, in de Europa League FC Barcelona.

Ten Hag kan tegen Nottingham Forest niet beschikken over Diogo Dalot, Jadon Sancho en Anthony Martial.

De laatste landstitel van United, dat vierde staat in de Premier League, dateert van 2013.

