'Thierry Henry tekent voor drie jaar bij Monaco'

Volgens Belgische media zou bondscoach Martínez het vertrek van Henry vrijdagavond na de zege van de Rode Duivels op Zwitserland in de Nations League al hebben bevestigd. ,,Zijn vertrek was onvermijdelijk'', zei Martínez volgens Het Laatste Nieuws. ,,Was het niet vandaag, dan over zes maanden of over een jaar. Wij zijn heel trots. Hij heeft ons veel bijgebracht. We wensen hem succes.''



Henry zit waarschijnlijk dinsdag al niet meer op de bank van de Rode Duivels tijdens de oefeninterland in Brussel tussen België en Nederland.