Thiem walst over gehavende Zverev heen in kwartfinale

Zverev had al drie vijfsetters in de benen. De 21-jarige Duitser wist zijn eerste partij in Parijs binnen zeventig minuten te winnen, maar daarna stond hij steeds meer dan drie uur op de baan. Al die inspanningen lieten zich voelen tegen Thiem, die Zverev van achter de baseline bestookte met harde klappen.

Na een vroege break voor Thiem in de tweede set begon de Duitser zichtbaar moeilijker te bewegen. Zverev, die de graveltoernooien van München en Madrid won en in Rome de finale haalde, liet zijn linkerbovenbeen na verlies van set twee inpakken met een bandage. De Duitser weigerde op te geven, maar kon Thiem amper tegenstander meer bieden. ,,Hij is een van de fitste spelers, maar ook hij voelt het als je drie vijfsetters achter elkaar moet spelen op een grandslamtoernooi'', zei Thiem.

Thiem schopte het ook de afgelopen twee jaar tot de halve finales in Parijs, maar beide keren was dat ook het eindstation. Vrijdag gaat de 24-jarige tennisser proberen ten koste van Novak Djokovic of Marco Cecchinato voor het eerst de eindstrijd te halen van een Grand Slam-toernooi.



De nummer acht van de wereld is de enige tennisser die Nadal vorig jaar en dit jaar wist te verslaan op gravel. Hij kan de tienvoudig winnaar van Roland Garros dit keer pas in de eindstrijd tegen komen.