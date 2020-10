Thiem veegt Ruud van het gravel in Parijs

column Corona is sowieso niet eerlijk, dus ik heb deze week weer genoeg gepiep gehoord

8:30 Het was de week van het grote gepiep. Lewis Hamilton begon er zondag mee. De Britse race-eend piepte dat alles en iedereen tegen hem was. En daarom had hij nu een keer niet gewonnen. ,,En dat is niet eerlijk, oh nee”, piepte hij als Calimero in zijn beste dagen.