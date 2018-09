Thiem pakt in Rusland elfde titel

Het was de elfde ATP-titel voor de 25-jarige Thiem, de huidige nummer acht van de wereld. Eerder dit seizoen won hij al in Lyon en Buenos Aires.

In Metz ging de eindzege naar Gilles Simon. De 33-jarige Fransman versloeg voor eigen publiek in de finale de Duitser Matthias Bachinger in twee sets: 7-6 (2) 6-1.



Het was voor Simon de veertiende titel in zijn carrière. In 2010 en 2013 was hij ook al de beste in Metz.