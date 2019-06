Thiem nog steeds op koers voor tweede finale op rij in Parijs

Thiem had tweeënhalf uur nodig om de Uruguayaan - de nummer 47 van de wereld - in vier sets te kloppen. De Oostenrijker wordt geschouwd als een titelkandidaat in Parijs. Hij haalde in de laatste drie jaar steeds de laatste vier. Vorig jaar bereikte de 25-jarige Thiem zelfs de finale op Roland Garros. Daarin verloor hij in drie sets van de Spanjaard Rafael Nadal.



In de vierde ronde speelt Thiem tegen de Fransman Gaël Monfils, die landgenoot Antoine Hoang in drie sets versloeg: 6-3 6-2 6-3.